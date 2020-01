Barbara Alberti in ospedale: cosa è successo al GF Vip e come sta ora (Di sabato 25 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Barbara Alberti in ospedale. Che cosa è successo nella Casa È stata trasportata in ospedale Barbara Alberti. La concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha avuto un malore. Non sappiamo le dinamiche dell’accaduto, anche perchè chi segue la diretta su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, non vedeva più la scrittrice in giro per la Casa dal tardo pomeriggio di oggi. Pochi minuti fa è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della produzione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini diffuso su tutti i canali social della trasmissione che quest’anno sta registrando un particolare aumento degli ascolti, nonostante la spietata concorrenza del lunedì e del venerdì: “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”. In queste ore, ... lanostratv

