Agrigento: marcia per la viabilità dei comuni della provincia (Di sabato 25 gennaio 2020) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - Oltre duemila persone hanno partecipato ad Agrigento alla 'marcia per la viabilità' della provincia. Il corteo è partito dalla rotonda Giunone e ha raggiunto la Strada statale 640. Chiesti interventi sulla viabilità per "dire basta all'isolamento" di tutta la zona. La liberoquotidiano

