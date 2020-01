‘A me piace l’uccello…’: Paolo Bonolis sconvolto, grande imbarazzo ad Avanti un altro! [VIDEO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Il grande successo del game show Avanti un altro! La nona edizione di Avanti un altro! è iniziata alla grande non dolo dal punto di vista del divertimento ma anche negli ascolti. Infatti il game show del preserale di Canale 5 ha recuperato parecchi numeri percentuali di share nei confronti della concorrenza, ovvero L’Eredità di Flavio Insinna. Inoltre, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, grazie alle gag tra loro o con i concorrenti riescono sempre a strappare un sorriso al pubblico presente in studio ma anche quello da casa. È a proposito di questo, nella puntata di ieri sera è accaduto qualcosa di davvero imbarazzante. Di visa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti dettagli. grande imbarazzo in studio: ecco cosa è successo Nella puntata andata in onda ieri sera, venerdì 24 gennaio 2020 ad Avanti un altro! è accaduto qualcosa di divertente ma nello stesso tempo ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'A me piace l'uccello...': Paolo Bonolis sconvolto, grande imbarazzo ad Avanti un altro! [VIDEO] - - franco39060211 : @Violeta90309719 Violeta hai un culo fantastico hai mai preso l’uccello nel culo? Ti piace o ti piacerebbe? - Michele87081456 : @LADYLAMILF Ti piace giocare con l’uccello ?? -