Zingaretti: "Salvini è il peggiore a risolvere i problemi degli italiani" (Di sabato 25 gennaio 2020) Prima di entrare in silenzio elettorale, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti è intervenuto in diretta al TG di La7 condotto da Enrico Mentana e lì, pur non facendo di fatto parte del nuovo esecutivo di Giuseppe Conte, ha voluto mettere in chiaro una cosa: "Nessuno deve sognarsi una crisi di governo per due regioni".Il riferimento è alle tante dichiarazioni fatte da Matteo Salvini e dagli altri leader del centrodestra, che da giorni vanno ribadendo che in caso di vittoria in Emilia-Romagna e in Calabria il governo non potrà far altro che dimettersi e permettere agli italiani di tornare al voto. Emilia-Romagna, Giorgia Meloni: "Lunedì citofoneremo a Conte" Giorgia Meloni ha affiancato Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni nell'evento di chiusura della campagna elettorale ... blogo

fattoquotidiano : Pd, Zingaretti contro Salvini: “Altro che citofonare: dove sono i 49 milioni di euro degli italiani? Perché scappi… - matteosalvinimi : #Salvini: Sento da Conte, Renzi e Zingaretti le stesse cose che dicevano prima del voto in Umbria: 'Qualunque sarà… - matteosalvinimi : #Salvini a #Ravenna: Se vinciamo poi mandiamo a casa anche Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti. Viva l'Emilia-Romagna! -