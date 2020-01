Virus Cina, due casi confermati in Francia: sono i primi in Europa (Di venerdì 24 gennaio 2020) sono due i casi di coronaVirus confermati in Francia: si tratta dei primi in Europa. Lo annuncia il governo francese. Un caso è a Bordeaux, nel sud-ovest, l’altro a Parigi. «Il paziente di Bordeaux ha 48 anni – ha detto in tv la ministra della Salute, Agnes Buzyn. – è rientrato dalla Cina, dove è passato da Wuhan. Si è fatto visitare ieri. Da ieri è ricoverato in una camera isolata. È stato in contatto con una deCina di persone dopo il suo arrivo in Francia». L’uomo è di «origini cinesi», ma residente in Gironda, la regione di Bordeaux. Si trovava in Cina per motivi professionali. Si sa poco del paziente ricoverato a Parigi, all’ospedale Bichat, a parte il fatto che anche lui è rientrato dalla Cina. Messico Cinque, invece, le persone sotto osservazione in Messico, sottoposte a specifiche analisi per rilevare l’eventuale contagio da ... open.online

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : Virus Cina: caso sospetto a Parma, rientrava da Wuhan. Lievi sintomi su una donna ricoverata all'Ospedale Maggiore… - Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA -