Via libera del Governo al taglio del cuneo fiscale. Sarà in vigore dal 1° luglio. La platea dei beneficiari passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ha approvato ieri sera un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”. Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi a ... lanotiziagiornale

