Sciopero trasporti Napoli, il 3 febbraio metro e autobus di Anm fermi per 24 ore (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le sigle sindacali Usb Lavoro Privato, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato uno Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico per lunedì 3 febbraio, invitando l'Anm ad avvisare gli utenti. I sindacati si dicono disponibili ad incontrare il Comune di Napoli, proprietario dell'azienda, per trovare una soluzione concordata. Tra le motivazioni, la richiesta di migliori condizioni lavorative. fanpage

