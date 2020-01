Ragazzo uccide famiglia | a 16 anni massacra madre e fratelli minori (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un adolescente compie una strage immane: Ragazzo uccide famiglia massacrando sua madre ed anche i suoi fratelli minori, due gemelli. Un Ragazzo uccide la famiglia e poi, come se niente fosse, se ne va a scuola. È quanto di orribile successo a Mundord, località dello stato americano dell’Alabama. LEGGI ANCHE –> madre uccide figli | … L'articolo Ragazzo uccide famiglia a 16 anni massacra madre e fratelli minori è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

AlishaAnna_14 : @stydjaa Vero, è anche un meme vivente. La dualità di quel ragazzo uccide ?????? - Anna50806576 : La cosa assurda è non tanto che un pagliaccio sia andato a citofonare un ragazzo per chiedergli se spaccia! Ma che… - paolocol1 : RT @EugenioCardi: Un italiano investe e uccide un ragazzo albanese, fugge e non presta soccorso. Immaginate cosa si sarebbe scatenato se le… -