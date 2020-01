Previsioni Meteo Toscana: piogge e rovesci sparsi nei prossimi giorni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 28 gennaio. Oggi inizialmente sereno o poco nuvoloso; dalla mattina nuvolosità in aumento a partire da ovest. In serata piogge e rovesci sparsi su Arcipelago, zone costiere e limitrofe. Quota neve intorno a 1500 metri. Venti: da est, sud-est, deboli nell’interno, moderati in ulteriore rinforzo serale su costa e Arcipelago. Mari: moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi sul settore meridionale, mossi sottocosta e molto mossi al largo su quello settentrionale. Temperature: in lieve diminuzione le massime. Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, durante la notte e più sparse e intermittenti ... meteoweb.eu

