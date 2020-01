Perché non donare anche lo sperma, dopo la morte? (Di venerdì 24 gennaio 2020) (foto: Sebastian Kaulitzki/Science Photo Library via Getty Images) donare non solo gli organi, dopo la morte, ma anche lo sperma. Uno studio di due bioeticisti inglesi supporta l’ipotesi che questo possa avvenire, aprendo un dibattito etico sul tema. Nel Regno Unito, scrivono gli autori, gli uomini dovrebbero poter esprimere o meno il proprio consenso per la donazione volontaria dello sperma estratto al momento della morte. Secondo gli autori l’operazione è tecnicamente possibile ed è ammissibile dal punto di vista etico, anche considerato il contesto inglese, in cui i donatori di sperma sono pochi mentre la domanda è in crescita. Lo studio con la riflessione è pubblicato sul Journal of Medical Ethics. Donazione dello sperma post-mortem Da un lato la donazione di sperma da cadavere risulta possibile, come spiegano gli autori, attraverso una procedura chirurgica o ... wired

fedefederossi : * Ho iniziato una dieta tostissima e arrivo a sera con mal di testa perché non sono abituato a mangiare così poco e… - civati : Per non dimenticare, perché tutto non scivoli via, senza risposte. Perché sia libera. #SilviaRomano - matteosalvinimi : #Salvini: Io amici camorristi e mafiosi non ne ho. Io sono stato minacciato di morte dai Casamonica, non perché ho… -