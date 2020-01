Morti in corsia: Cazzaniga torna in carcere, stop ai domiciliari (Di venerdì 24 gennaio 2020) 4 mesi dopo l’ok della Corte d’Assise alla richiesta dei domiciliari, Leonardo Cazzaniga torna in carcere a Busto Arsizio. È lì che l’ex viceprimario di Saronno (Varese) attenderà la sentenza del processo che lo vede imputato di 15 omicidi (di cui 12 Morti sospette in corsia). L’uomo è finito alla sbarra anche per 3 decessi avvenuti nella famiglia dell’allora amante, l’infermiera Laura Taroni. Cazzaniga torna in carcere La decisione è della prima sezione penale della Cassazione che, come riporta Il Giorno, avrebbe respinto il ricorso della difesa di Leonardo Cazzaniga (che aveva chiesto la revoca del ripristino della custodia cautelare in carcere disposto con ordinanza del Tribunale del Riesame, il 7 ottobre scorso). L’ex viceprimario di Saronno torna in carcere, a Busto Arsizio, dove aspetterà la sentenza di Corte d’Assise prevista per il prossimo 27 gennaio. A processo per ... thesocialpost

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Varese, morti in corsia: Cazzaniga torna in carcere #BustoArsizio - Notiziedi_it : Morti in corsia a Saronno, Cazzaniga torna in carcere: domiciliari revocati - infoitinterno : Morti in corsia a Saronno, l’ex viceprimario Cazzaniga torna in carcere in attesa della sentenza -