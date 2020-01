Menopausa: le vampate di calore minano la memoria (Di venerdì 24 gennaio 2020) Difficoltà a identificare la parola giusta per esprimersi in maniera chiara o a ricordare una storia correttamente? Potrebbe dipendere dalla Menopausa. Un nuovo studio guidato dall’Università dell’Illinois e pubblicato online sulla rivista Menopause suggerisce infatti che le vampate di calore fisiologiche sono associate a una ridotta memoria verbale e ad alterazioni della funzione cerebrale durante la codifica e il recupero della memoria, specialmente in due aree del cervello, l’ippocampo e la corteccia prefrontale. Per lo studio, è stata utilizzata la risonanza magnetica funzionale effettuata su 14 donne per documentare il verificarsi di vampate di calore fisiologiche e il loro effetto sulla funzione della corteccia ippocampale e prefrontale durante le condizioni di codifica e riconoscimento dei ricordi. Sebbene siano necessarie ricerche piu’ ampie per ... meteoweb.eu

