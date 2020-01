Magalli, incidente stradale a Roma: macchina distrutta, lui ‘miracolato’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giancarlo Magalli, incidente stradale a Roma: macchina distrutta, lui ‘miracolato’ Grosso spavento per Giancarlo Magalli che nella giornata di ieri è rimasto vittima di un incidente stradale a bordo della sua smart di colore bianco. A riportare la notizia è il quotidiano Il Tempo che ha reso noto che il volto Rai, nonostante la macchina … L'articolo Magalli, incidente stradale a Roma: macchina distrutta, lui ‘miracolato’ proviene da Gossip e Tv. gossipetv

BlitzQuotidiano : Giancarlo Magalli coinvolto in un incidente stradale a Roma: auto distrutta, illeso il conduttore… - zazoomnews : Giancarlo Magalli coinvolto in un incidente automobilistico: “Vivo per miracolo” - #Giancarlo #Magalli #coinvolto - paoloigna1 : lassù qualcuno lo ama.. In bocca al lupo #Magalli! DANDOLO FLASH – 'GIANCARLO È STATO MIRACOLATO', MARCELLO CIRILLO… -