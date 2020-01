Lega: Espresso, ‘Salvini battuto in tribunale’ (2) (Di venerdì 24 gennaio 2020) (Adnkronos) – “La sentenza di assoluzione dell’Espresso -si legge nella nota del settimanale- è importante per tutta la stampa italiana, perché riconferma i principi sanciti dalla Cassazione sul giornalismo d’inchiesta: i cronisti che fanno questo tipo di lavoro non possono essere obbligati a pubblicare solo notizie ‘certe e incontrovertibil’», cioè ad aspettare che siano convalidate da definitive sentenze giudiziarie dopo tre gradi di giudizio, ma possono anche evidenziare interrogativi, fatti sospetti, dubbi, purché fondati e comprovati da documenti e testimonianze attendibili”. “Gli articoli al centro del caso giudiziario sono stati pubblicati dall’Espresso tra il 3 giugno e il 15 luglio 2018: da allora nessuno ha mai potuto smentire la verità storica di tutti i fatti scoperti con le nostre inchieste ... calcioweb.eu

