Incidente a Virle Piemonte, incastrato tra le pale di un mietitrebbia: Renato muore a 52 anni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Incidente sul lavoro a Virle Piemonte: Renato Cavaglià, 52 anni, è morto dopo essere rimasto incastrato e tranciato a metà dalle pale di un mietitrebbia che stava pulendo nell'azienda agricola di sua proprietà. È la sesta vittima bianca nella regione dall'inizio dell'anno. Indagini in corso. Il sindaco: "Era una persona brillante e con inventiva, punto di riferimento per molti agricoltori". fanpage

