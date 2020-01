Il Cus fa visita al Reghinna Minor, Cordua: “Continuiamo così” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTerza giornata di ritorno per il Cus Avellino C5 che andrà in scena domani alle ore 18:00 sul campo del Reghinna Minor. Nove giornate alla fine della regular season e si inizia a guardare con più interesse la classifica. Il Cus precede di misura (in vetta) il Green Park che domani affronta ad Olevano il Città di Palma, squadra che vive il suo miglior momento. Gli irpini sono pronti ad affrontare il Reghinna Minor, ottava forza del campionato. A parlare prima della gara è Domenico Cordua, arrivato quest’anno alla corte di Lanzetta, che nelle ultime giornate ha dimostrato di essere in ottima forma. Il classe ’85 è reduce da sette gol in quattro partite andando in rete contro Valdiano, Belvedere, Città di Palma e Calvi. “Massimo rispetto del Reghinna – dichiara Cordua – giocare contro la capolista da sempre ... anteprima24

