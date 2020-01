I like di Totti e le ascelle degli inglesi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Anticipiamo un articolo del numero del Foglio Sportivo in edicola domani e domenica. L'edizione di sabato 25 gennaio e domenica 26 gennaio la potete scaricare qui dalle 23,30 di venerdì 24 gennaio Ho sempre considerato Francesco Totti un grandissimo calciatore, ma non ho mai sopportato la reto ilfoglio

CorSport : #Totti ci ricasca: like a #Buffon sulla vittoria della #Juve contro la #Roma - Sport_Mediaset : #Totti ci ricasca: bufera social per un 'like' a #Buffon. Nuova gaffe su Instagram dell'ex capitano giallorosso do… - Gazzetta_it : Bufera social su #Totti ancora per un like di troppo. Stavolta a #Buffon -