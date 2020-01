I giudici danno ragione a L’Espresso contro Matteo Salvini: «Sui 49 milioni della Lega nessuna diffamazione, è tutto vero» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Matteo Salvini e la Lega battuti in tribunale dai giornalisti de L’Espresso. Nella giornata di venerdì 24 gennaio è stata depositata la sentenza con cui i giudici del tribunale di Velletri assolvono i cronisti della testata accusata di diffamazione per le notizie riportate nell’inchiesta sulla sulla maxi-truffa dei rimborsi elettorali del Carroccio: ad essere pubblicati sono stati solo «fatti documentati». I giudici danno ragione a L’Espresso contro Matteo Salvini: «Sui 49 milioni della Lega nessuna diffamazione, è tutto vero» LEGGI ANCHE> L’Espresso risponde a Salvini raccontando «gli scandali della Lega» come in Topolino «Matteo Salvini è stato sconfitto dall’Espresso e sbugiardato dai giudici sullo scandalo dei 49 milioni confiscati alla Lega ma in gran parte spariti»: con queste parole L’Espresso annuncia la sentenza a suo favore . I cornisti della ... giornalettismo

