Greta Thunberg: Davos ha ignorato lotta ai cambiamenti climatici (Di venerdì 24 gennaio 2020) Davos, 24 gen. (askanews) – Le richieste per la lotta ai cambiamenti climatici sono state “completamente ignorate” dall’èlite politica ed economica riunita al Forum di Davos: lo ha dichiarato la giovane attivista ambientalista Greta Thunberg. “Al nostro arrivo avevamo avanzato alcune rivendicazioni: evidentemente sono state del tutto ignorate, ma ce lo aspettavamo”, ha spiegato in conferenza stampa Thunberg che aveva chiesto in particolare l’arresto immediato dei finanziamenti destinati alle energie fossili. Quanto alle dichiarazioni polemiche nei suoi confronti del SeGretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin, Thunberg ha assicurato che non hanno avuto “alcun effetto”: “Subiamo delle critiche simili costantemente, se vi prestassimo attenzione non potremmo fare quello che facciano. Siamo esposti alla luce dei ... notizie

SkyTG24 : Greta #Thunberg ha lanciato un messaggio ai leader mondiali: 'Voglio dire che non avete ancora visto niente” ?? - repubblica : Greta Thunberg, la ragazzina incubo di Trump: “La casa brucia e voi non fate nulla” - Tg3web : Si è aperto il Forum economico mondiale di Davos. In un messaggio papa Francesco invita a mettere al centro delle s… -