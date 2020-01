Germania, sparatoria a Rot am See: 6 morti (Di venerdì 24 gennaio 2020) È stato fermato il presunto responsabile degli spari a Rot am See, nel Baden-Wuerttemberg, in Germania. Secondo l’emittente televisiva, nel bilancio della sparatoria ci sarebbero sei morti e alcuni feriti. POLIZEIEINSATZGrößerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor. Keine Hinweis auf weitere Täter.— Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020 La sparatoria a è avvenuta in un edificio del piccolo centro da 5200 abitanti e dietro il fatto, stando alle prime verifiche degli inquirenti, vi sarebbe un dramma familiare. È quello che twitta la polizia di Aalen. Oltre all’uomo fermato, inoltre, non ci sarebbero altri sospettati. Leggi anche: Neonazismo, la Germania dichiara fuorilegge il ... open.online

