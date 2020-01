Gazzetta: Politano-Napoli, manca l’accordo con gli agenti per l’ingaggio (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa in corso per portare Politano a Napoli. L’accordo con l’Inter è stato raggiunto mercoledì “sulla base di un prestito di 18 mesi da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20”. Ciò lasciava trapelare sensazioni positive, scrive la rosea. Poi, però, ieri, si è inserito il Siviglia, con un’offerta più vantaggiosa di quella del Napoli. “Basterà? No, perché gli azzurri sembrano ancora favoriti. Ma adesso devono stringere in fretta” Ma soprattutto, ancora non è stata trovata un’intesa con gli agenti di Politano circa l’ingaggio. “Nessuna accelerata ieri e nessuna chiusura imminente perché ancora non c’è accordo tra Napoli e Politano sull’ingaggio. Gli agenti del giocatore hanno chiesto quattro anni e mezzo di contratto a 2,5 milioni a stagione, mentre la proposta di Giuntoli è ... ilnapolista

