Elezioni regionali Calabria 2020: data, come si vota e orari seggi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Elezioni regionali Calabria 2020: data, come si vota e orari seggi Elezioni regionali Calabria 2020 – Domenica 26 gennaio dalle ore 7 alle ore 23 si vota per il rinnovo del consiglio regionale. Quattro i candidati presidenti in corsa per il dopo Oliverio. Si tratta di Jole Santelli, candidata del centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Santelli Presidente, Casa delle Libertà. Pippo Callipo in corsa per il centrosinistra: Pd, Democratici e Progressisti e Io resto in Calabria. Francesco Aiello schierato dal Movimento 5 Stelle col sostegno anche di Calabria Civica. E Carlo Tansi con 3 liste a sostegno: Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita. Elezioni regionali Calabria 2020, informazioni utili Lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo le operazioni di voto. Quindi a partire dalle ore 23 di domenica 26 gennaio 2020. Prima di vedere ... termometropolitico

