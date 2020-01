Dazi: Mattarella a Pence, ‘non indebolire Alleanza atlantica’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Applicare i Dazi nei confronti dell’Europa rischia di indebolire la Nato, che non è solo un’Alleanza militare, ma è prima di tutto “una comunità politica unita da valori comuni” a partire dalla libertà economica e commerciale. Valori che sono stati alla base di successi storici, come la sconfitta dei regimi comunisti. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, presente il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Bisogna quindi rinsaldare i rapporti transatlantici e non esporre l’Alleanza al rischio di attenuare la solidarietà e l’amicizia tra le due sponde dell’Atlantico, che sarebbe inevitabile con una competizione accentuata attraverso appunto l’applicazione dei Dazi. Pence ha assicurato che da parte ... calcioweb.eu

