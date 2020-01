Borsa, Tokyo apre in positivo a +0,27%

Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in lieve aumento, dopo i segnali misti proveniente da Wall Street con l'attenzione degli investitori ancora puntata alla diffusione del coronavirus in arrivo dalla Cina, e dopo il secondo caso accertato in Giappone. L'indice Nikkei segna una variazione positiva dello 0,27% a quota 23.859,56 con un guadagno di 64 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile a 109,50 sul dollaro, e poco sopra a un livello du 121sull'euro.(Di venerdì 24 gennaio 2020) Ladiavvia l'ultima seduta della settimana in lieve aumento, dopo i segnali misti proveniente da Wall Street con l'attenzione degli investitori ancora puntata alla diffusione del coronavirus in arrivo dalla Cina, e dopo il secondo caso accertato in Giappone. L'indice Nikkei segna una variazione positiva dello 0,27% a quota 23.859,56 con un guadagno di 64 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile a 109,50 sul dollaro, e poco sopra a un livello du 121sull'euro.(Di venerdì 24 gennaio 2020)

