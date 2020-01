Australian Open 2020: Serena Williams eliminata da Qiang Wang al terzo turno, sorpresa notevole a Melbourne (Di venerdì 24 gennaio 2020) Pochi mesi fa, agli US Open, Serena Williams batteva con un sonoro 6-0 6-1 Qiang Wang. Nel pomeriggio degli Australian Open, però, la musica incredibilmente cambia, si evolve e si fa completamente differente: in 2 ore e 41 minuti di battaglia la cinese batte incredibilmente la testa di serie numero 8 con il punteggio di 6-4 6-7 (2) 7-5. Soltanto in due occasioni era accaduto che l’americana concludesse lo Slam di Melbourne in questa fase del tabellone, nel 1999 e nel 2006. Per Qiang Wang ci sarà ora lo scontro agli ottavi con la tunisina Ons Jabeur. La curiosità per questo match è ancor più innalzata dal fatto che, se le cose fossero andate secondo le previsioni, ad affrontarsi sarebbero state la minore delle sorelle Williams e Caroline Wozniacki. La danese sarebbe forse stata ben contenta di chiudere la propria carriera con una persona cui è legata da grande amicizia anche fuori ... oasport

