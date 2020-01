Alle 21:30 un'imperdibile diretta con Escape from Tarkov (Di venerdì 24 gennaio 2020) Anche per questa sera sono in programma le imperdibili dirette di Eurogamer.it. Questa volta ci focalizzeremo su un apprezzato shooter tattico.Stiamo parlando di Escape from Tarkov, il gioco sviluppato da Battlestate Games.Grazie al supporto della community italiana di Tarkov, Escape from Tarkov Italia, ci cimenteremo in alcuni raid endgame nelle mappe più ricche ma anche più pericolose del gioco.Leggi altro... eurogamer

