Virus Cina, è arrivato all’uomo dai serpenti attraverso i pipistrelli. Si aggrava il bilancio di morti e contagiati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Prima i serpenti, poi i pipistrelli e alla fine l’uomo. Le analisi sulla mappa genetica del Virus cinese 2019-nCoV hanno chiarito da dove viene questa minuscola entità biologica. La scoperta è stata fatta da Yu Chen, Qianyun Liu e Deyin Guo, un team di ricercatori cinesi provenienti dalle università di Pechino e Guangxi, ed è stata pubblicata sul Journal of Medical Virology. «I risultati della nostra analisi evoluzionistica suggeriscono per la prima volta che il serpente è il più probabile animale selvatico serbatoio del Virus 2019-nCoV». Questa la sentenza dei ricercatori. Era già chiaro che il coronaVirus – che ha provocato 25 morti e oltre 616 contagi, secondo il bilancio provvisorio di fonti locali – provenisse dai pipistrelli. Ma non si capiva ancora come avesse fatto ad acquisire la capacità di contagiare anche gli esseri umani. Il Virus quindi si è ... open.online

