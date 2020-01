Vakhtang Enukidze: «Botte e ginocchiate da dieci agenti al CPR di Gradisca» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tre giorni fa abbiamo parlato della morte di Vakhtang Enukidze al CPR di Gradisca: si era sentito male nella sua stanza. Pochi giorni prima era stato protagonista di una rissa con un compagno. Gli agenti avevano placato il georgiano, lo avevano arrestato e portato in carcere. Oggi Fabio Tonacci su Repubblica riporta altri dettagli molto significativi sulla vicenda e una testimonianza che accusa la polizia: I fatti assodati per adesso sono pochi. Uno di questi è il coinvolgimento di Enukidze in due sommosse interne al Centro rimpatri (il 12 e il 14 gennaio), aperto da appena un mese eppure già teatro di rivolte, atti di autolesionismo tra gli ospiti, interventi delle forze di polizia. Il 14 il georgiano ha un violento litigio con un egiziano nel cortile interno, a seguito del quale viene arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È trasferito nel carcere di Gorizia dove ... nextquotidiano

