Tempesta Gloria: 7 morti e 4 dispersi in Spagna, ora è allerta in Francia (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Tempesta Gloria in Spagna ha provocato 7 morti, ed ora la perturbazione si sta spostando verso i Pirenei francesi. Si registrano piogge torrenziali, neve, venti a 100 km/h. Nel sud della Francia è allarme per possibili inondazioni: 2 fiumi sono esondati e 1.500 persone sono state evacuate nei Pirenei orientali e alcune decine nell’Aude. Météo–France ha confermato una “allerta rossa” a nord di Perpignan e a sud di Carcassonne: le piogge dureranno fino a giovedì, interessando principalmente la parte orientale dei due dipartimenti, costa compresa. In Spagna ha perso la vita un uomo caduto in mare nel porto di Palamos, nel nordest della Catalogna, mentre altre 2 persone sono morte in Andalusia: un contadino è morto schiacciato dal crollo di una serra a causa della grandine, ed un senzatetto è morto di freddo. Un altro decesso è stato registrato nella ... meteoweb.eu

SkyTG24 : Tempesta a Maiorca, spruzzi delle onde superano i palazzi. VIDEO - Ticinonline : La tempesta Gloria fa 7 morti, allerta in Francia - sinapsinews : 7 morti in Spagna per la Tempesta Gloria -