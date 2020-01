Telesina killer, ancora un morto: perde la vita un uomo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSolopaca (Bn) – Incidente mortale nel primo pomeriggio lungo la statale 372, la Telesina, all’altezza dell’uscita di Solopaca. Ha perso la vita un uomo, pare di 35 anni, nell’impatto tra la sua auto, una Fiat Uno vecchio modello, e un camion. Sul posto immediatamente i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’autista. Disagi per quanto riguarda la viabilità con ben 4 km di coda L'articolo Telesina killer, ancora un morto: perde la vita un uomo proviene da Anteprima24.it. anteprima24

