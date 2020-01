Sardine, l’incontro nazionale si terrà a Scampia. Santori: «È stata demonizzata ingiustamente» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si terrà a Scampia, a Napoli, il prossimo 14 e 15 marzo, l’incontro nazionale delle Sardine. Sarà un confronto tra le varie anime e i territori, ovvero un “congresso” per delineare il futuro del movimento e per definire una linea comune in vista delle elezioni in altre sei regioni. Si discuterà anche della “struttura” del movimento, finora rimasta liquida, e di quale azione “politica” assumere, quindi ad esempio se “sposare” temi precisi (sulla scia della richiesta di abolire i decreti sicurezza) oppure rimanere slegati da questioni specifiche. «Scampia è uno dei quartieri più giovani, uno dei tanti luoghi che hanno vissuto una demonizzazione mediatica che non riflette appieno la realtà», ha detto il leader delle Sardine Mattia Santori spiegando perché è stata scelta l’area di Napoli per ospitare l’incontro ... open.online

