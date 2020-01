Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ecco Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo nei club e in Nazionale: le statistiche del fenomeno portoghese in carriera Nonostante la prima stagione “italiana” con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l’impatto di Cristiano Ronaldo con il calcio italiano è stato sicuramente positivo. Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, dopo aver concluso il 2018/2019 aggiungendo al suo già ricco Palmares una Supercoppa italiana e uno Scudetto con 28 gol totali in 43 presenze (21 in 31 in Serie A), nel 2019/2020 ha totalizzato finora 17 presenze e 16 gol in Serie A, 6 presenze e 2 reti in Champions League e una presenza e una rete in Coppa Italia, confermandosi su livelli realizzativi particolarmente elevati anche in ... calcionews24

MaxJWWallace : RT @Furiaceca5: Il momento del possibile fuorigioco o no alla Rai la vivono cosi: ' Quanti erano, quanti erano?' chiede il primo . --5/6 Si… - Jjuventushare : RT @Furiaceca5: Il momento del possibile fuorigioco o no alla Rai la vivono cosi: ' Quanti erano, quanti erano?' chiede il primo . --5/6 Si… - dicaprioprisco : RT @Furiaceca5: Il momento del possibile fuorigioco o no alla Rai la vivono cosi: ' Quanti erano, quanti erano?' chiede il primo . --5/6 Si… -