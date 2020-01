Pagliuca: “Ronaldo il fenomeno era molto più forte del Ronaldo di adesso” (Di giovedì 23 gennaio 2020) A Milano Pagliuca ha vinto una Coppa Uefa nella stagione 1997/1998: Zamorano, Zanetti e Ronaldo siglarono le reti che schiantarono la Lazio di Casiraghi e Mancini a Parigi. Quando gli chiedono un paragone tra il "suo" Ronaldo e quello di oggi non ha dubbi: "Per me Ronaldo era molto, molto ma molto più forte di CR7". fanpage

