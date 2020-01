Napoli, ucciso fuori una sala giochi: probabile atto camorristico (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ennesima tragedia a Napoli, in via Vincenzo Valente. Tra i quartieri di Miano e Scampia un uomo di 44 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori da una sala giochi. L’uomo ucciso era Stefano Bocchetti, ex affiliato del clan Lo Russo, condannato probabilmente per cause legate alla camorra. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine a seguito di una segnalazione giunta alla centrale dei carabinieri del ritrovamento di un cadavere all’interno del circolo ricreativo di Miano. Non si esclude che il cadavere si trovasse li da tempo, l’uomo potrebbe infatti essere stato ucciso anche nella notte precedenti. Il Corpo dei Carabinieri adesso sta cercando di ricostruire la vicenda in modo da chiarire l’esatta dinamica dei fatti, dal quale non si esclude l’omicidio di stampo camorristico. ucciso fuori una sala giochi: il movente Da una prima ... notizie

