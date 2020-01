Microsoft “dimentica” in rete i dati di 250 milioni di utenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lo scorso 29 dicembre, a causa di un errore nelle impostazioni di sicurezza dei propri database, i dati riguardanti le conversazioni tra 250 milioni di utenti di tutto il mondo e il supporto tecnico Microsoft, sono stati “dimenticati” online, completamente privi di protezione, per un paio di giorni. A darne notizia è stato lo stesso colosso di Redmond che, dopo aver terminato le proprie verifiche e indagini interne, ha confermato che fortunatamente non sembrano esserci indizi riguardo a un eventuale utilizzo dei dati da parte di malintenzionati. Il problema è stato scoperto e prontamente segnalato a Microsoft da Bob Diachenko, un ricercatore della società di sicurezza Comparitech e risolto due giorni dopo, il 31 dicembre. Il database, come detto, era assai vasto e comprendeva i log delle conversazioni tenute da utenti di tutto il mondo col servizio clienti Microsoft, su un ... ilfattoquotidiano

