Lo strano caso di Ibanez alla Roma: 20′ in un anno con l’Atalanta e il suo valore raddoppia (Di giovedì 23 gennaio 2020) La prossima settimana il colombiano Roger Ibanez passerà dall'Atalanta alla Roma, che lo prenderà in prestito per 18 mesi e con obbligo di riscatto. Ibanez ha giocato pochissimo con l'Atalanta, solo due presenze in un anno, ma in questi mesi ha visto raddoppiare e quasi triplicare la sua valutazione di mercato. L'Atalanta lo ha pagato 4 milioni di euro, la Roma sborserà per l'acquisto a titolo definitivo 9 milioni di euro più due di bonus. fanpage

