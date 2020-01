LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6 3-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: si seguono i servizi nel quarto set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-KUZNETSOVA Vantaggio Wawrinka, ace numero 13. 40-40 Risposta molto fortunata di Seppi che con una risposta complessa finisce per mettere in difficoltà Wawrinka, portandolo a sbagliare in corsa verso la rete. 40-30 Ace centrale di Wawrinka, è il dodicesimo. 30-30 Prima esterna di Wawrinka che Seppi non riesce a controllare di rovescio. 15-30 Dritto incrociato in rete di Wawrinka. 15-15 Rovescio lungo di Seppi, poteva esserci una mezza chance su questo punto. 0-15 Doppio fallo di Wawrinka. 3-2 Seppi comanda tutto lo scambio con ripetute accelerazioni di dritto e poi viene a rete a prendersi il punto. 40-30 In rete il dritto di Wawrinka dal centro. 30-30 Rovescio in rete di Seppi. 30-15 Buona prima di Seppi. 15-15 Cercano entrambi di sbilanciarsi in tutti i modi, il primo a sbagliare è Wawrinka. 0-15 ... oasport

