La Scandone chiama a raccolta i tifosi | sabato Curva Sud a 3 euro

In occasione dell'importante gara di sabato 25 gennaio alle 17:00, contro la capolista Citysightseeing Palestrina, la S.S. Felice Scandone Avellino chiama a raccolta tutti i propri tifosi, scontando i prezzi dei ticket per il settore più caldo e popolare. Il tagliando per l'ingresso in Curva Sud, infatti, costerà 3 euro. Di seguito, gli orari che osserverà la biglietteria e i prezzi di tutti i settori. Orari Biglietteria Venerdì 24 gennaio: ore 15:00 – 17:00 sabato 25 gennaio: ore 15:00 – inizio gara Prezzi Curva: 3 euro Tribuna Superiore: 10 euro Tribuna Laterale: 12 euro Tribuna Vip: 15 euro Settore Ospiti: 7 euro I settori aperti al pubblico di casa saranno la Curva Sud e la Tribuna Terminio. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni e i diversamente abili, l'ingresso è gratuito.

