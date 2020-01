Giulia De Lellis e l' acne | la confessione | «Non ci devono fermare dei brufoli del cavolo

Giulia De Lellis - confessione inaspettata su Instagram : Questo articolo Giulia De Lellis, confessione inaspettata su Instagram è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia De Lellis ha postato una serie di storie su Instagram in cui ha fatto una confessione davvero inaspettata a tutti i suoi fan: ecco cos’ha detto. Dopo il silenzio social degli scorsi giorni Giulia De Lellis è tornata a far parlare di sé ed ha ripreso a postare con costanza su tutti i suoi […]

Giulia De Lellis e l'acne - confessione social : «Non ci devono fermare dei brufoli del cavolo sulla faccia» : Torna sui social Giulia De Lellis per parlare di un problema molto noto, quello dell?acne. Una difficoltà che l?ex corteggiatrice di Andrea Damante ed ex gieffina, oggi famosa...

Giulia De Lellis mostra l’acne e dice non dobbiamo vergognarci : Giulia De Lellis parla ai suoi follower di un problema alla pelle che l’ha molto colpita e per non demoralizzare chi ne soffre consiglia un percorso di cura e avvisa: “La soluzione c’è. Passa. Soffrire di acne non è una vergogna”. Sulle sue storie social, la influencer si confessa apertamente e pubblica gli scatti della sua pelle con i brufoletti prima della guarigione. “Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone : matrimonio vicino? : Il settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, ha rivelato alcune importanti anticipazioni che riguarda una delle coppie più ammirate degli ultimi mesi ovvero quella formata da Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Come documentato dagli scatti postati dal direttore Riccardo Signoretti, sul suo account ufficiale Instagram, il motociclista ha regalato alla sua dolce metà un prezioso gioiello. Un vero e proprio pegno d'amore in vista di un ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone verso il matrimonio? : La coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone è una delle più seguite e chiacchierate di sempre. Proprio in queste ore il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, ha postato su Instagram un’esclusiva foto presente sul numero di Nuovo. La foto in questione ritrae Giulia e Andrea abbracciati, lui coperto da un cappuccio e lei sorridente. Un particolare, però, non è sfuggito ai paparazzi: Giulia indossa un brillocco ...

Giulia De Lellis si mostra con l’acne per essere d’aiuto a chi ha lo stesso problema (Foto) : Un po’ di tempo fa Giulia De Lellis annunciò il suo stop sui social confidando che aveva dei problemi alla pelle e che aveva bisogno di dedicare del tempo a se stessa, oggi mostra l’acne che aveva sul viso, svela un po’ tutto (Foto). problema risolto e la bella influencer desidera condividere i consigli e le cure con le altre ragazze, con chi ha l’acne, quei segni sulla pelle che non fanno piacere a nessuno. Sono importanti i vari passaggi che ...

Giulia De Lellis - "un Damante non è per sempre". Spunta l'anello - pronta alle nozze con Andrea Iannone : E adesso Spunta l'anello di fidanzamento. In teoria, come vuole la tradizione, Iannone nel giro di un anno dovrebbe sposare Giulia De Lellis. Le foto sono state scattate dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. E questo scoop, in qualche modo, con un colpo di spugna cancella l'ombra de

Giulia De Lellis brilla per il party a tema Alice nel paese delle meraviglie - l’abito costa 370 euro : Giulia De Lellis ha compiuto 24 anni la scorsa settimana e, per celebrare al meglio l'evento, ha organizzato una spettacolare festa a tema Alice nel paese delle meraviglie. Per l'occasione ha puntato su un look scintillante: ecco quanto costa il minidress sfoggiato dall'influencer.Continua a leggere

Giulia De Lellis - il compleanno è da sogno. Non una - due feste. La seconda lascia tutti a bocca aperta : le foto : Lo scorso 15 gennaio la bellissima influencer Giulia De Lellis ha compiuto 24 anni. Per festeggiare nel migliore dei modi, il suo fidanzato Andrea Iannone le ha organizzato un party a sorpresa con la presenza dei fratelli, della nipotina e degli amici storici. Alla festa c’erano anche Luca Onestini ed Ivana Mrazova, diventati suoi amici al ‘Grande Fratello Vip’. Lei era rimasta molto felice del gesto del suo partner, infatti ...

Giulia De Lellis festeggia il suo 24esimo compleanno come Alice nel Paese delle Meraviglie : A distanza di quattro giorni dal suo compleanno, il 15 gennaio, Giulia De Lellis festeggia nuovamente e alla grande i suoi 24 anni. L'influencer ha organizzato una festa a tema, favoloso come pochi, quello di "Alice nel Paese delle Meraviglie". Accanto a lei la sua famiglia, i suoi amici più cari e il suo fidanzato, Andrea Iannone.Continua a leggere

Anticipazioni Verissimo : Giulia De Lellis ospite sabato 25 Gennaio : Giulia De Lellis ospite a Verissimo sabato prossimo: l’annuncio di Silvia Toffanin E’ da poco terminata una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti che ha intervistato oggi Silvia Toffanin, tra i quali anche Sinisa Mihajlovic. Proprio la lunga intervista a quest’ultimo ha commosso un po’ tutti gli spettatori a casa. Difatti per la prima volta l’allenatore del Bologna ha parlato della sua malattia e del suo ...

Giulia De Lellis senza fiato | Fuga dall’Italia senza Andrea Iannone : Giulia De Lellis senza fiato. Nuovo viaggio per l’influencer in Fuga dall’Italia ma senza Andrea Iannone? Sono giorni frenetici per Giulia De Lellis che in questi giorni è davvero impegnata su più fronti lavorativi. L’influencer ha deciso di lasciare Verona per trasferirsi in Svizzera insieme al compagno Andrea Iannone, base operativa dalla quale si muove […] L'articolo Giulia De Lellis senza fiato | Fuga ...

Giulia De Lellis assente da Instagram : fan preoccupati - svelato il motivo : Questo articolo Giulia De Lellis assente da Instagram: fan preoccupati, svelato il motivo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia De Lellis dopo la festa di compleanno a sorpresa organizzata dal suo fidanzato Andrea Iannone è scomparsa da Instagram: svelato il motivo. I fan si sono subito preoccupati parecchio per l’assenza di Giulia De Lellis da Instagram. La giovanissima influencer, infatti, dopo la ...

Giulia De Lellis si è persa | Ex di Uomini e Donne sopraffatta dal successo : Giulia De Lellis si è persa, troppi cambiamenti per l’influencer hanno fatto sì che la giovane perdesse la bussola in vista del suo futuro? Ecco che succede. Tutto sembrerebbe procedere nel migliore dei modo per Giulia De Lellis che è tornata a sorridere al fianco di Andrea Iannone. L’influencer ha da poco festeggiato i 24 […] L'articolo Giulia De Lellis si è persa | Ex di Uomini e Donne sopraffatta dal successo proviene da ...