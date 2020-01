Fukushima, 44 anni per smantellare l'impianto nucleare numero 2 (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Tokyo Electric Power Company Holdings ha stimato che ci vorranno 44 anni per smantellare l'unità di Fukushima n. 2 dell'impianto nucleare al centro del disastro del 2011. Secondo quanto riferisce la stampa giapponese, la compagnia elettrica Tepco ha presentato mercoledì 22 gennaio lo schema del piano di disattivazione all'assemblea municipale di Tomioka, una delle due municipalità che ospitano sul proprio territorio la centrale nucleare. In base al programma, il processo di disattivazione per l'impianto n. 2 prevede quattro fasi: la prima richiede 10 anni, la seconda durerà 12 anni e 11 anni saranno necessari per le successive, terza e quarta fase. Lo smantellamento, fase per fase Durante la prima fase la compagnia eseguirà rilevamenti della contaminazione radioattiva nell'impianto. Nel corso della seconda fase saranno smantellate le ... gqitalia

NERONECLAVDIVS : Secondo la prefettura, Anpodon ha avuto origine a Fukushima, e circa 100 anni fa, un agricoltore che ha sentito com… - PreduRuju : @claudio_2022 Certo, Fukushima, chernibyl, three miles island, windscale, garigliano, trino vercellese (Italia), ec… - GiulianoV12 : @urlonero @doluccia16 Che in Francia costa 7 mld anno. Fra 30/40 anni devi smantellarla e costa altri 30/50 mld. Me… -