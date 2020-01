Formula 1 - Drive To Survive 2 online il 28 febbraio (Di giovedì 23 gennaio 2020) La seconda stagione di Drive To Survive sarà disponibile su Netflix il prossimo 28 febbraio. Dopo il grande successo di pubblico della prima stagione, tutti i team di F.1 hanno concesso l'accesso alle telecamere dove notoriamente queste non possono entrare, dal retrobox fino alle factory, per dare vita a una spettacolare docu-serie.Dietro le quinte della F.1. Drive To Survive 2 racconterà la stagione 2019 di Formula 1, che ha visto Lewis Hamilton conquistare il suo sesto titolo mondiale piloti e la Mercedes celebrare il sesto titolo costruttori consecutivo. Ma oltre alle gesta campione inglese, c'è tanto da raccontare per la serie tv. Uno dei momenti più attesi di questa nuova produzione è poter rivivere le emozioni del Gran Premio di Germania, uno dei più belli degli ultimi dieci anni, vinto da Max Verstappen, davanti a Sebastian Vettel e un sorprendente Daniil Kvyat. Ma c'è tanta ... quattroruote

AdeSerafini : RT @uncleofthunder: DRIVE TO SURVIVE USCIRÀ IL 28 FEBBRAIO SU NETFLIX, IL CIELO È AZZURRO SOPRA LA FORMULA 1 FINALMENTE AVREMO IL DRAMA CHE… - pizzasholdme : RT @uncleofthunder: DRIVE TO SURVIVE USCIRÀ IL 28 FEBBRAIO SU NETFLIX, IL CIELO È AZZURRO SOPRA LA FORMULA 1 FINALMENTE AVREMO IL DRAMA CHE… - perpy95 : RT @uncleofthunder: DRIVE TO SURVIVE USCIRÀ IL 28 FEBBRAIO SU NETFLIX, IL CIELO È AZZURRO SOPRA LA FORMULA 1 FINALMENTE AVREMO IL DRAMA CHE… -