Davos, i partecipanti del World Economic Forum sono classificati in una lista (segreta) in livelli da 1 a 7 per importanza (Di giovedì 23 gennaio 2020) Come il World Economic Forum classifica segretamente i leader mondiali di Davos Si potrebbe pensare che essere stati invitati al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, sia sufficiente per consolidare il proprio posto nei massimi livelli della società orientata al business, scrive Quartz. Ma al vertice sulle Alpi svizzere persino l’élite globale viene classificata in una gerarchia. DIARIO DA Davos Elisa Serafini, inviata di TPI a Davos, racconta il World Economic Forum 2020 Il colore del badge e l’ologramma Per capire l’importanza dei partecipanti all’incontro annuale del WEF un buon inizio è quello di guardare il colore e il design del loro badge nominale. Fino a qualche anno fa, per esempio, se sul cartellino veniva applicato un ologramma era possibile partecipare alle esclusive riunioni informali del Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL). ... tpi

