Chi era Luis Alberto Spinetta (Di giovedì 23 gennaio 2020) È considerato tra i fondatori del rock argentino, e oggi Google celebra i 70 anni dalla sua nascita con un doodle ilpost

juventusfc : #JTrivia ?? Era dal 19** che la Juventus non andava in gol in 41 o più gare interne consecutive - in tutte le compe… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho parlato con Conte nei giorni della #Gregoretti? Assolutamente sì, in tutte le occasioni di sospensione… - Avvenire_Nei : Chi era Chiara #Lubich quello che ha fatto e come sarà ricordata -