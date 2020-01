C’è Posta Per Te: in arrivo due super ospiti per la prossima puntata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sabato 25 Gennaio andrà in onda la terza puntata del programma cult di Maria De Filippi, C’è Posta Per Te. La prossima puntata, trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 21.25 , vedrà la presenza di due super ospiti. La prima è Giulia Michelin, volto ormai ricorrente nei programmi di Maria De Filippi. Sarà un’occasione per il pubblico di Canale 5 di ritrovare la beniamina, protagonista di serie televisive come Rosy Abate e Squadra Antimafia. L’attrice romana, classe 1985, è un’icona delle fiction italiane. Il ruolo che però l’ha resa famosa è quello di Rosy Abate in Squadra Antimafia e poi nella serie omonima. E’ frequentatrice assidua dei salotti della De Filippi: ha partecipato come giudice per Amici ed è stata ospite della prima edizione di Amici Celebrities. Un altro super ospite di C’è Posta Per Te sarà il pluripremiato attore ... trendit

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… - trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - rs5_Sciacca : A. SCLAFANI - C'E' POSTA PER TE ( TRADIZIONALE ) - rs5@rs5.it -