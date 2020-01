«Captain Marvel» raddoppia: cosa sapere in attesa del sequel (Di giovedì 23 gennaio 2020) Captain MarvelCaptain MarvelCaptain MarvelCaptain MarvelCaptain MarvelCaptain MarvelCaptain MarvelCaptain MarvelCaptain MarvelCaptain MarvelCaptain MarvelBrie Larson lo aveva chiesto a gran voce. «Dateci una pellicola che sia interamente donna», aveva detto l’ottobre scorso, spiegando come diverse attrici dell’Universo Marvel fossero andate da Kevin Feige, suo presidente, a pretendere un film al femminile. Qualcosa che potesse stabilire un rapporto paritario tra la quota di supereroi machisti e quella, ad oggi ridicola, di eroine in rosa. Feige, allora, non aveva replicato, ma qualcosa deve pur aver mosso, perché gli Studios, giovedì, hanno ufficializzato la produzione di un secondo Captain Marvel. LEGGI ANCHEBrie Larson torna alla carica: «Cara Marvel, la (vera) rivoluzione è donna» Il film dedicato a Carol Danvers, ex pilota di caccia reinventatasi giustiziera, avrà un suo ... vanityfair

