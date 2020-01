Zucchero Adelmo Fornaciari operato d’urgenza in Texas, ecco come sta (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, è stato operato. Il cantante era in Texas per lavoro, ad Amarillo capoluogo della contea di Potter quando ha accusato dei forti dolori ad addome. I soccorsi lo hanno trasportato in pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato un’attacco di appendicite e hanno deciso di sottoporlo a un intervento d’urgenza. Paura per Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, uno degli artisti italiani più amati del panorama musicale nazionale e internazionale. Il cantante ha accusato dei forti dolori all’addome mentre era in Texas, ad Amarillo capoluogo della contea di Potter. Portato di corsa al Pronto Soccorso, Zucchero è stato visitato. La diagnosi non lasciava molte scelte: attacco di appendicite. I medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente. Adelmo ... bigodino

