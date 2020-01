Se a odiare i neri sono le sardine ​alla sinistra non importa niente (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Francesco, militante di FdI, insultato da una sardina in piazza: "Negro". Ma nessuno a sinistra esprime solidarietà Non ci saremmo certo aspettati un posticino nella rubrica "Pietre" di Repubblica. Né un titolone di apertura. Men che meno la solidarietà di tutte le forze politiche di centrosinistra. Per carità. Però fa strano che la denuncia di un militante di FdI, insultato da una sardina in piazza, non abbia prodotto alcuna reazione da parte dei sinceri democratici. niente di niente. Silenzio. Come se non fosse mai successo. Brevissimo riassunto. Domenica pomeriggio, mentre le sarde emiliane si apprestano a dare il via al concertone elettorale in vista del voto di domenica, Fratelli d'Italia si raduna nella vicina piazza Nettuno per distribuire i volantini. Tra i militanti sovranisti c'è anche Francesco Nadalini, 34enne originario del Brasile. Francesco ... ilgiornale

