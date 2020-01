Operative 12 direzioni regionali Bper, prosegue la riorganizzazione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Completata la fusione per incorporazione di Unipol Banca, che è operativa dal 25 novembre scorso, il Consiglio di Amministrazione di Bper Banca ha approvato nelle scorse settimane una revisione del modello organizzativo, con la creazione di dodici direzioni regionali sulla Penisola in sostituzione delle precedenti dieci direzioni territoriali. L’obiettivo è consolidare il radicamento e migliorare la qualità ed efficacia dei servizi, attualmente erogati da 958 filiali situate in 19 regioni.“Il nuovo assetto ‘ dichiara l’Amministratore delegato di Bper Banca Alessandro Vandelli ‘ focalizza maggiormente l’attività della rete in un contesto di piena continuità con i valori e le modalità Operative che ci caratterizzano. Le direzioni regionali sono l’anello di congiunzione indispensabile tra le strutture ... calcioweb.eu

fisco24_info : Operative 12 direzioni regionali Bper, prosegue la riorganizzazione : - TV7Benevento : Operative 12 direzioni regionali Bper, prosegue la riorganizzazione... -