"Non si possono cambiare i contratti senza informare gli utenti": l'AgCom multa le compagnie telefoniche (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli operatori telefonici non possono modificare il contratto con gli utenti senza il loro consenso. O almeno non in tutti i casi. Lo ha stabilito l’AgCom che ha fatto una multa di due milioni a Tim, Vodafone, Wind e Tre. Nel provvedimento dell’autorità si specifica che la condotta dei gestori “non possa configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione dell’art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è necessaria l’accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi”.Come verificato dall’Autorità nel corso di un’approfondita istruttoria avviata lo scorso mese di luglio, sottolinea ancora la nota, “gli operatori (nel caso specifico ndr) non si sono limitati, infatti, a modificare le ... huffingtonpost

