“Non ho l’età” cantava Gigliola Cinquetti, in Egitto sembra non valere: la storia di Ezz El-Din Bahader (Di mercoledì 22 gennaio 2020) C’era una volta Marco Ballotta, il nonno del calcio. Il più anziano ad aver calcato i campi di Serie A. Ma c’è chi ha voluto stracciare questo record e potrebbe benissimo essere il padre dell’ex portiere della Lazio. Non ho l’età cantava Gigliola Cinquetti. Un brano che calzerebbe a pennello al protagonista di un’assurda storia. Lui è Ezz El-Din Bahader ed ha firmato un contratto con una squadra di terza divisione in Egitto. Nulla di strano fin qui. Se non fosse che l’uomo in questione ha 75 anni. Sì, avete capito bene, 75! Ma l’egiziano non è l’unico a tentare l’avventura calcistica in veneranda età. Nell’aprile 2019 infatti l’israeliano Isaak Hayik è salito agli onori delle cronache dopo aver giocato una partita di quarta divisione a 73 anni. Se dovesse scendere in campo con la sua nuova squadra, quindi, Ezz ... calcioweb.eu

